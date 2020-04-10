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Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü

Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Trabzon'da tören düzenlendi.

10.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:44
Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü
Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Trabzon 'da tören düzenlendi.
Valilik binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'na İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Recep Güzelyazıcı çelenk sundu.
Alper ve Güzelyazıcı daha sonra teşkilat mensuplarıyla birlikte Vali İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Alper ve beraberindekiler Sülüklü Mezarlığında bulunan şehitliği de ziyaret etti. Ziyarette, Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından dualar edildi.
Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir de, Alper'i makamında ziyaret ederek, Polis Teşkilatının yıl dönümünü kutladı.
Öte yandan Çamlık Dolmuş Durağı çalışanları da kağıtlara "Sizler bir alkıştan daha fazlasını hak ediyorsunuz." yazarak, teşkilatın yıl dönümünü kutladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzon, Polis, Güncel
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