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Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıldönümü

Van'da Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası düzenlenen törenlerle kutlandı.

10.04.2020 13:01 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:02
Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıldönümü
Van 'da Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası düzenlenen törenlerle kutlandı.

Van Valiliğinin bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na İl Emniyet Müdürlüğü çelenginin bırakılmasıyla başlayan kutlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Türk Polis Teşkilatının yıldönümü kutlamaları, Van Valiliği bahçesindeki törenin ardından Akköprü Mezarlığı'nda bulunan şehitliğin ziyaretiyle son buldu.

Korona virüs salgınından dolayı düzenlenen törene sadece emniyet mensupları ile Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve şube müdürleri katıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Van, Güncel
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