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Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü

VAN (İHA) – Türk Kızılayı Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

08.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:23
Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü
VAN (İHA) – Türk Kızılayı Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Başkan Selçuk Yay ve beraberindekiler, sosyal mesafeyi koruyarak İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerle bir araya geldi. Emniyet güçlerine önce dezenfektan tutan Yay ve beraberindekiler, daha sonra da lokum ikramında bulunarak polis teşkilatının yıl dönümünü kutladı.

Açıklamalarda bulunan Selçuk Yay, tüm dünyaya musallat olan korona virüsüne karşı sağlık çalışanlarıyla birlikte fedakarca çalışan güvenlik güçlerini yürekten kutladığını belirterek, "Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü vesileyle şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum. Allah yardımcıları olsun" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı ise böyle bir günde Kızılay gönüllülerinin yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Kızılayı, Selçuk, Polis, Güncel
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