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Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

09.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:12
Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
Balta, yayımladığı kutlama mesajında, Türk Polis Teşkilatının ülkedeki huzur, güven ve istikrar ortamının korunmasındaki en büyük güvence olduğunu belirtti.
Emniyet güçlerinin, anayasa ve yasalara sadakatle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve refah içinde yaşaması için gece gündüz fedakarca çalıştıklarını vurgulayan Balta, şunları kaydetti:
"Kamu düzenini koruyan kanunların uygulanmasında emniyet teşkilatımıza önemli görevler düşmektedir. Emniyet teşkilatımız, devletimizin demokratik otoritesinin meşru gücünü temsil etmektedir. Bilinmelidir ki demokrasinin yaşaması, huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla mümkündür. Polis Teşkilatımız milletin gönlünde her zaman özel bir yere sahip olmuştur. Ülkemizin huzur ve sükununu sağlayan, devletimizin bölünmez bütünlüğüne yönelik her türlü yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karşı koyan, bu uğurda gerektiğinde ölümü göze alan Türk Polis Teşkilatımız şerefli geçmişiyle milletimizin her zaman övgüsüne ve sevgisine mazhar olmuştur."
Balta, koronavirüs nedeniyle yaşanan süreçte de polisin gösterdiği olağanüstü gayretle yaptığı hizmetler sonucunda milletin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşadığını aktardı.
Türk Polis Teşkilatı mensuplarının bu anlamlı gününü kutlayan Balta, "Hatıralarını daima kalplerimizde yaşattığımız aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Halen görevi başında bulunan teşkilatımızın her kademesindeki fedakar ve cefakar çalışanlarına aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve mutluluklar temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Huzur, Polis, Güncel
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