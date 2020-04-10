Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
10.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:26
Başkan Özcan, yazılı mesajında Türk Polis Teşkilatının, milletin huzur ve emniyetinin sağlanması için 175 yıldır canla-başla hizmet verdiğini vurguladı.
Kurulduğu günden bu yana şanlı polis teşkilatının Türkiye'nin her köşesinde gece-gündüz fedakarca görev yaparak, huzur, güven ve şefkat kapısı olduğuna dikkati çeken Özcan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"175 yıllık şanlı mazisinde, kamu düzeninin ve güvenliğin sağlanması, hak ve özgürlüklerin korunması için canla başla çalışan polis teşkilatımız hepimizin gurur kaynağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; ilimizde görev yapan polislerimiz başta olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyor, mesleki yaşamlarında başarılar diliyorum."
Kaynak: AA
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