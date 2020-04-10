Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü
Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Çiriş, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
10.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:40
Çiriş, mesajında, kurulduğu günden bu yana karada, denizde ve havada halkın güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı'nın ülkenin geleceğinde etkin rol oynadığını belirtti.
Çiriş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kuruluşundan bu yana bütün zorluklara göğüs geren polis teşkilatının mensupları, bugünde dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında etkin rol almıştır. Güvenliğin yanı sıra kendi canlarını hiçe sayarak salgının yaygınlaşmaması için sokak sokak, mahalle mahalle dolaşan polis memurlarının bu özel günlerini kutluyorum."
Kaynak: AA
Etiketler: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Bitlis, Polis, Güncel