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Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Polis Teşkilatı'nın 175. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Sarıkamış Ülkü Ocakları şehit polislerin mezarlarını ziyaret edip dua okudu.

10.04.2020 19:26 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:26
Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Polis Teşkilatı'nın 175. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Sarıkamış Ülkü Ocakları şehit polislerin mezarlarını ziyaret edip dua okudu.
Sarıkamış Ülkü Ocakları Başkanı Tarık Bilgin, burada yaptığı açıklamada, polislerin zor bir süreçte görevlerini yerine getirdiğini aktardı.
Huzur ve güvenin bozulmaması için polislerin özverili çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Bilgin, şöyle konuştu:
"Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakarca görev yapan, Türk Polis Teşkilatının 175.yılını kutluyoruz. Kahraman şehit polislerimiz mezarlarını ziyaret edip onlara dua okuduk. Kurulduğu günden bugüne şehit olmuş, ebediyete intikal etmiş polis mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Emekli olanlara sağlık içinde uzun ömürler, görevi başında olanlara da başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Sarıkamış, Polis, Güncel
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