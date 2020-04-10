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Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü

Kütahya'da, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle tören düzenlendi.

10.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:26
Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü
Kütahya 'da, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle tören düzenlendi.
İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, tören kapsamında Zafer Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl buruk bir kutlama yaptıklarını söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovit-19) sebebiyle birçok programı iptal ettiklerini belirten Koç, "Kütahya halkının huzuru, güveni ve sağlığı için bütün personelimizle canla başla çalışmaktayız. Kütahya halkından bu süreçte tek bir isteğimiz var. Vatandaşlarımızın evde kalmalarını, mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını, dışarı çıkmak zorunda kalırlarsa da mutlaka sosyal mesafelerini korumalarını özellikle istiyoruz. İnşallah bu süreci halkımızla beraber sağlıcakla atlatacağımızı ümit ediyorum." dedi.
Sosyal mesafe kuralına uyulduğu görülen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kütahya, Polis, Güncel
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