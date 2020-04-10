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Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü

Muş'ta Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı.

10.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:03
Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü

Muş 'ta Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı.


Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla valilik tören alanında düzenlenen program, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korunarak saygı duruşunda bulunuldu.


Program, Polis Şehitliğine karanfil bırakılması ve duaların edilmesi ile sona erdi.


Programa; il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve polis memurları katıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Muş, Güncel
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