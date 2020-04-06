Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünde 3 dilde klip

Siirt İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla 3 dilde klip hazırlandı.

06.04.2020 17:35 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:36
Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünde 3 dilde klip
Siirt İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla 3 dilde klip hazırlandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlara 'evde kal' mesajıyla yayınlanan kliple ilgili, "Bu zor günlerde siz evde kalın diye kendi imkanlarımızla hazırladığımız Anadolu'nun yükselen değeri Siirt'i evinize getirdik" denildi.
Polis ve bekçilerden oluşan emniyet müzik korosunca 'Siirt beyaz bir gelin' adıyla hazırlanan klipte çoğunluğu yöresel türkülerden oluşan Türkçe, Kürtçe ve Arapça türküler seslendirildi.
Klip, kent merkezi ve ilçelerindeki tarihi yerlerde çekildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Siirt, Polis, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünde 3 dilde klip - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya ve İspanya’nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye’den yardım istedi Haberler
İtalya ve İspanya'nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'den yardım istedi
İş dünyasında koronavirüs kaybı! HCS Kablo Genel Müdürü vefat etti Haberler
İş dünyasında koronavirüs kaybı! HCS Kablo Genel Müdürü vefat etti
Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı Haberler
Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı
Çin’den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya’da yapıldı Haberler
Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Haberler
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı Haberler
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
TBMM’deki koronavirüs vaka sayısı 3’e yükseldi Haberler
TBMM'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi
ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü

Son Dakika Güncel Haberleri

19:00: Erdoğan: "(Kovid-19) Gereken tedbirleri peyderpey alıyoruz." - Haber 19:00: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 19:00: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi - Haber 19:00: Erdoğan: "Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz... - Haber 18:58: flash - Haber 18:12: Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı - Haber 17:32: Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi - Haber 17:15: 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi - Haber 17:00: Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş - Haber 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber