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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

08.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:22
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü
Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yalçın, mesajında, devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Gücünü halktan ve kanunlardan alan Türk Polisinin görevini her zaman fedakarca yaptığını aktaran Yalçın, "Gerektiğinde canını hiçe sayarak ulvi görevlerini başarıyla yerine getirmiş, toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmıştır. Bu vesileyle, görevleri başında hayatlarını kaybeden tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyor, halkımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan ve yurdumuzun her köşesinde özellikle de ilçemizde görev yapan tüm emniyet mensuplarımızın 10 Nisan Polis Haftasını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Malazgirt, Huzur, Polis, Güncel
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