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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:16
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü
Muş Valisi İlker Gündüzöz, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gündüzöz, mesajında, ülkenin bölünmez bütünlüğünü, milletin huzuru, can ve mal güvenliğini sağlamak için zaman mefhumu gözetmeden vatandaşla iç içe ve büyük bir özveriyle görevini ifa eden emniyet teşkilatının 175. yıl dönümü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.
Gücünü milletten ve kanunlardan alan Türkiye Cumhuriyetinin en köklü kurumlarından birisi olan emniyet teşkilatının, 175 yıldır hukukun üstünlüğü ilkesinden hareketle kamu düzenini korumak, huzur ve güvenliği sağlamak için çağdaş teknoloji, bilgi ve beceriyle çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Gündüzöz, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türk polisi, bayrak ve millet sevgisiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü zorluğun üstesinden gelecek, ülkemizin ve vatandaşlarımızın huzuru ve esenliği için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Türk Polis Teşkilatımızın 175. yıl dönümünü kutluyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. İlimizin güven ve huzur şehri olmasında mesai mefhumu tanımadan görev alan Emniyet teşkilatımıza teşekkürlerimi sunuyor, görevi başındaki tüm polislerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum. Bayrak ve millet sevgisiyle 175 yıldır olduğu gibi bundan sonra da aldığınız her görevi başarıyla ifa edeceğinize, her türlü zorluğun üstesinden geleceğinize olan inancım tamdır. İlimizin huzur ve güven şehri olmasında mesai mefhumu gözetmeden göstermiş olduğunuz çaba ve görev ahlakı nedeniyle sizlere teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Huzur, Polis, Muş, Güncel
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