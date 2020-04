Kaynak: AA

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Resul Bulut, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Polis teşkilatının kurulduğu günden bu yana vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, halkın huzur ve mutluluğunu, can ve mal güvenliğini sağlamak için özveriyle görev yaptığını belirten Bulut, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve demokratik toplum ilkelerinden ödün vermeden, anayasa ve yasalarımıza bağlı kalarak sadakatle görev yapan polis teşkilatımız, 175 yıllık bilgi ve deneyimiyle güvenlik hizmetlerinin sunulmasında modern koşulların gerektirdiği her türlü teknik ve idari donanımıyla başarılı ve sürekli hizmet vermektedir. Bununla polis teşkilatımız, karşılaştığı her olayda, sağduyusunu muhafaza etmekte ve halkımızla bütünleşerek devlet millet beraberliğinin en güzel örneklerini sergilemektedir.Bu duygu ve düşüncelerle şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimizi de şükran ve minnetle anıyorum. Emekli ve gazi polislerimize sağlık ve mutluluklar temenni ediyorum."