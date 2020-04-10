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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:18
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Sonel, mesajında, 10 Nisan 1845 yılında kurulan ve milletin huzur ve emniyetinin güvencesi olan Türk Polis Teşkilatının, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri yerine getirmenin yanı sıra, ülkenin huzur ve güven ortamının tesisinde de büyük rol üstlendiğini belirtti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkenin ve dünya'da zor bir süreç yaşadığını anımsatan Vali Sonel, şunları kaydetti:
"Bu salgının yayılmasını önlemek için devletimizin ve kurumlarımızın almış oldukları tedbirlere uyulması büyük önem arz etmektedir. Günün her saatinde ve her türlü zorluğa göğüs gererek görevini üstün bir vazife anlayışıyla yerine getiren emniyet teşkilatımız, toplum sağlığının söz konusu olduğu bu dönemde sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere diğer görevlilerimiz ile birlikte bu konuda da kendi üzerine düşen görevleri fazlasıyla yerine getirmek için canla başla çalışmaktadır."
Terör ve uyuşturucu başta olmak üzere trafik, asayiş, siber güvenlik, organize suçlar gibi pek çok suç türünde Tunceli'de huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki üstün gayret ve başarılarından dolayı emniyet teşkilatının her kademesindeki tüm amir ve memurlarını kutlayan Vali Sonel, "Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Polis Teşkilatımızın 175. Kuruluş Yılını kutluyor; şehitlik mertebesine erişen güvenlik güçlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, kahraman arkadaşlarımıza aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, Huzur, Polis, Güncel
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