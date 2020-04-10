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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta törenler düzenlendi.

10.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:17
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep , Şanlıurfa , Adıyaman, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta törenler düzenlendi.
Gaziantep'te tören, Kovid-19 tedbirleri kapsamında az sayıda personelin katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törende, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törene katılanların sosyal mesafe kuralına uyarak sıra aldığı görüldü.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Zeybek, tebrikleri kabul etti.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da Yeni Şehitlikteki törende İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu. Törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Doğuş, şehitlik defterini imzaladı.
Şehitlerin kabrini ziyaret eden emniyet mensupları, karanfil bıraktı. Tören yapılan duanın ardından sona erdi.
Adıyaman
Adıyaman Valiliği bahçesinde yapılan törende İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Ergüder ve polisler daha sonra şehitliği ziyaret etti.
Malatya
Malatya'da Atatürk Caddesi'nde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyaret edilip, şehitlerin kabirlerine çiçek bırakıldı.
Tören sırasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafeye uygun davranıldı.
Kilis
Kilis'te şehitlikte düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı törene, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, yardımcıları ve az sayıda polis memuru katıldı.
Daha sonra şehit mezarları ziyaret edilerek, karanfil bırakıldı.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta da Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katıldığı törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Gaziantep, Polis, Güncel
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