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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü

Malatya Atatürk Caddesi'nde düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması Yeşiltepe Şehir Mezarlığı şehitliği İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in şehit kabirlerine karanfil bırakması Adıyaman'da düzenlenen törenden görüntüler Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175.

10.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:19
Malatya Atatürk Caddesi'nde düzenlenen tören
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması
Yeşiltepe Şehir Mezarlığı şehitliği
İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in şehit kabirlerine karanfil bırakması
Adıyaman'da düzenlenen törenden görüntüler Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü
MALATYA - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla Malatya'da törenler düzenlendi.
Malatya'da Atatürk Caddesi'nde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyaret edilip, şehitlerin kabirlerine çiçek bırakıldı.
Adıyaman
Adıyaman Valiliği bahçesinde yapılan törende İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü

Kaynak: AA

Etiketler: Malatya, Polis, Güncel
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