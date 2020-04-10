Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü
Şanlıurfa Yeni Şehitliği Şehitlik Anıtı -İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'un anıta çelenk sunması İstiklal Marşı'nın okunması Emniyet mensuplarının şehit kabirlerine karanfil bırakması Şehitler için duanın yapılması Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175.
10.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:21
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da Yeni Şehitlikteki törende İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu. Törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Doğuş, şehitlik defterini imzaladı.
Şehitlerin kabrini ziyaret eden emniyet mensupları, karanfil bıraktı. Tören yapılan duanın ardından sona erdi.
Kaynak: AA