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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. Yıl dönümü

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. Yılı dolayısıyla koronavirüs salgını kapsamında ilçe giriş ve çıkışlarındaki polis uygulama noktasındaki polislere baklava ikramında bulundu.

10.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:46
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. Yıl dönümü
Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay , Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. Yılı dolayısıyla koronavirüs salgını kapsamında ilçe giriş ve çıkışlarındaki polis uygulama noktasındaki polislere baklava ikramında bulundu.
Çay, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. Yılı dolayısıyla ilçe giriş ve çıkında görevli trafik polislerini ziyaret etti.
Polislerin günlerini kutlayan Çay, ekiplere baklava ikramında bulundu.
Daha sonra Çay, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fatih Uyguralp'i ziyaret etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Pozantı, Polis, Çay, Güncel
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