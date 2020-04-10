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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü

Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

10.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:16
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü
Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Çorum 'daki tören, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.
Emniyet müdür yardımcıları ve bazı emniyet mensuplarının yanı sıra İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı'nın da katıldığı törende, Gülser ile polisler, maske ve eldiven takıp sosyal mesafe kuralına uyarak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Daha sonra Gülser ve beraberindekiler, Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.
Vali Çiftçi de ziyaretin ardından kentteki bazı polis noktalarını ziyaret ederek, emniyet mensuplarına görevlerinde başarı diledi.
Öte yandan, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve bazı parti mensupları, Ankara-Samsun kara yolundaki uygulama noktasında görev yapan polislere karanfil verdi.
Kastamonu
Kastamonu İl Emniyet Müdürü Necati Denizci tarafından Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk konuldu.
Vali Yaşar Karadeniz, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutlamak üzere İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.



Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, içinde bulunulan bu günlerde "Sağlık için evde kal" sloganıyla vatandaşları yönlendiren güvenlik birimlerinin sükunet ile huzur ortamı yaratılmasında ve kaygısızca geleceğe güvenle bakılması yönündeki çabalarının herkese güç verdiğini ifade etti.
Çankırı
Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çankırı'da Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı.
Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ile Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Özge, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki Atatürk anıtına çelenk sundu.
Tokat
Tokat'taki törene İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile emniyet müdür yardımcıları ve bazı emniyet mensupları katıldı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Topaloğlu ve polisler, maske ve eldiven takıp sosyal mesafe kuralına uyarak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Çorum, Polis, Güncel
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