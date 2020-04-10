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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri sürüyor.

10.04.2020 17:42 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:34
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri sürüyor.
Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, etkinlikler kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen ve emniyet personelini makamında kabul etti.
Sosyal mesafe kuralı ve koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı ziyarette konuşan Gözlet, Türk polisinin, sağladığı güven duygusuyla her zaman huzur içinde olduklarını belirtti.
Gözlet, şunları kaydetti:
"Türk Polis Teşkilatı 175 yıldır büyük bir özveri ve fedakarlıkla vatanımızın dört bir tarafında hizmet ediyor. Bu ülkenin geleceği, birliği, beraberliği ve güven içinde yaşaması için gece gündüz demeden çalışan tüm emniyet mensuplarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emniyet teşkilatımızın 175'inci kuruluş yıldönümünde şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad eder, emniyet teşkilatımızın tüm çalışanlarının 10 Nisan Polis Haftası'nı kutlarım."

Kaynak: AA

Etiketler: Polis, Kulp, Güncel
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