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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

11.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:34
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü
Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çelik, mesajında, ülkenin iç güven ortamının sağlanmasında olağanüstü gayretler sergileyen Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.
İnsanların huzur ve güvenliğini sağlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan, her türlü zorluğa göğüs geren Emniyet Teşkilatının, yasalar çerçevesinde kamu düzeninin korunması, can ve mal güvenliğinin sağlanması için devletin asli görevlerini layıkıyla yerine getirdiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:
"Bundan sonra da o şerefli mazisinden ve milletinden aldığı güçle, topluma güven veren hizmetlerini yüksek bir şuur ve halkla beraber en iyi şekilde devam ettireceğine inancımız tamdır. İlçemizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki üstün gayret ve başarılarından dolayı her kademedeki bütün amir ve memurlarımızı kutluyorum. Görevi esnasında şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, emekliye ayrılan ve vazifeleri başında olan emniyet teşkilatımızın her kademedeki fedakar ve cefakar çalışanlarına aileleriyle sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Abdulkadir Çelik, Polis Haftası, Özalp, Polis, Güncel
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