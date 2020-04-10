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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle Çanakkale'nin Ayvacık ve Gelibolu ilçelerinde çelenk sunma töreni düzenlendi.

10.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:30
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle Çanakkale'nin Ayvacık ve Gelibolu ilçelerinde çelenk sunma töreni düzenlendi.
Ayvacık Atatürk Kültür Parkındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törenin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tören alanında sosyal mesafe korunurken, emniyet mensupları maske taktı.

Tören sonrasında Ayvacık İlçe Emniyet Amiri Mustafa Koç tebrikleri kabul etti.

Gelibolu'daki törenler ise ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.
Koronavirüs nedeniyle planlı kutlamaların iptal edilmesi nedeniyle törenler çelenk sunumu ile sınırlandırıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Hafta kapsamında Belediye Başkan Vekili Koray Akkuş ve belediye meclis üyesi Kemal Tarım sosyal mesafe kurallarını koruyarak İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü'yü ziyaret etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Gelibolu, Ayvacık, Polis, Güncel
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