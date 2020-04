Türk polisi 175 yıldır vatandaşa güven vermeye devam ediyor

Kaynak: AA

Türk polisi vazifesinin dışındaki meziyetleri, merhameti ve yardımseverliğiyle de milletin gönlüne taht kuruyor.Kaynaklarda, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşu Asya Hun Devleti döneminde Mete Han tarafından kurulan ordunun emniyet ve asayiş konularında orduyla birlikteliği ele alınırsa milattan önce 209, Göktürk 'ler dönemindeki Börüler Teşkilatı baz alınırsa 552 yılına dayandırılıyor. Ancak Türk Polis Teşkilatı'nın resmi kuruluşu 10 Nisan 1845 olarak biliniyor.Genel hizmetten, trafiğe, terörle mücadeleden, kaçakçılığa, uyuşturucuyla mücadeleden, toplumsal görevlere pek çok alanda hizmet veren Türk polisi, denizde, karada ve havada milletin huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat fedakarca mesaisini sürdürüyor.Deprem, sel, yangın, salgın gibi felaketlerde milletinin hep yanında yakınında olan Türk polisi milletin huzuru için en önde yer almaya devam ediyor.-Kovid -19 salgınında da en önde yürüyoralarTürk Polis Teşkilatı kolluk görevlerinin yanı sıra son dönemde dünyayı etkisine alan koronavirüste de milletin hep yanında oluyor.Kimi zaman yaşlı bir teyzenin maaşını evine götürüyor, kimi zaman poğaça isteyen yaşlı bir amcayı kırmıyor, salgının boyutu artmasın diye gece gündüz evde kalınması çağrısını yapıyor.İmkanı olanların kendini izole ettiği günlerde cansiperane görevinin başında olan Türk polisi, karantina binalarının yöneticilerine de karantinayı tebliğ edip bilgilendirme yapıyor.Hem binaya giriş - çıkışları kontrol ediyor, hem de evlerinde kalanların ihtiyaçlarını getiriyor.Polis ekipleri, giriş çıkışı kısıtlanan caddelerdeki vatandaşlar ile kente giriş yapan araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşini ölçüyor.Öte yandan ekipler, sağlık çalışanlarıyla birlikte karantina yurtlarında görev yapıyor."Allah polisimizden razı olsun"Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli polislerin alışveriş yaparak malzemeleri evine götürdüğü 90 yaşındaki Nezihe Uzerli, AA muhabirine ayaklarından rahatsızlığı olduğu için evinden çıkamadığını söyledi.Polislerin her zaman kendisine yardımcı olduğunu anlatan Uzerli, "Allah polisimizden razı olsun, bizlere her zaman yardımcı oluyor." dedi,Vatadaşlardan Nurettin Kılıç da her zaman olduğu gibi bu zorlu dönemde de polisin fedakarca çalıştığını söyledi.Polislerin gece gündüz demeden özveriyle çalıştığını ifade eden Kılıç, "Alınan önlemler uygulanıyor. Polisleri her zaman dinlememiz lazım. İnşallah bu kötü günleri atlatacağız. Onlarla gurur duyuyoruz polisimiz vatandaşı için çalışmaya devam ediyor." diye konuştu.Vatandaşlardan Melik Köse ise koronavirüse karşı alınan tedbirlerin 24 saat uygulandığını belirterek, "Gördüğünüz gibi tedbirler en üst düzeyde. Ben sağlık görevlisiyim. Polisimizin durumu bizden daha riskli aslında. Hastaneye gelen tanıya göre hareket edebiliyoruz ama polislerimiz herkese müdehale etme gibi bir riskleri var. Allah hepimizin yardımcısı olsun." şeklinde konuştu.