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Türk Profesör Açıkladı: Virüsün Çıkış Kaynağı Domuz

Prof. Dr. Fevzi Sefa Dereköy yeni tip koronavirüsün çıkış noktası ile ilgili önemli bir iddiayı ortaya attı.

08.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:51
Türk Profesör Açıkladı: Virüsün Çıkış Kaynağı Domuz
Prof. Dr. Fevzi Sefa Dereköy yeni tip koronavirüsün çıkış noktası ile ilgili önemli bir iddiayı ortaya attı. İşte detaylar!

"Domuzdan Çıktı"

Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Sefa Dereköy yaptığı açıklamada virüsün arkasında yarasaların değil domuzların olduğunu ifade etti.

Hastalığın canlı domuz ya da domuz ürünleri yolu ile bulaşmış olabileceğini iddia eden Dereköy açıklamasında aşağıdaki ifadelere yer verdi:

"1960'lardan bu yana koronavirüsün domuzlarda pek çok enfeksiyona sebep olduğu bilinmektedir. Geçen yıllarda da küresel anlamda bu virüse bağlı pek çok domuz salgınına rastlandı. Laboratuvar çalışmaları virüsün insan hücrelerindeki reseptörlere bağlanabildiğini ve türler arası çapraz geçiş kabiliyetini ortaya çıkardı. Reuters Haber Ajansı, 2018 ağustosunda başlayan 19 ay süren Afrika Domuz Ateşi salgında Çin'deki domuz üreticilerini işaret etmişti. Dünyada domuz ihracatının yüzde 39'u Çin'e ait."

"Önceki yıllarda domuz koronavirüs salgınlarında yaşanan her şey şu anda insanlarda tespit ediliyor. Canlı hayvan dışında bu hastalıklar domuzdan yapılan gübre, embriyo ve deri gibi her üründen geçebilir. Domuz salgınlarında görüldü ki; araçlar, elbiseler, ayakkabılar, gıda ve aşı bile bu domuz enfeksiyonlarının geçişi için taşıyıcı olmuştur. ABD'nin ithal ettiği domuz içerikli bazı ürünlerde hatta gıda ve ilaçlarda bu virüslerin hayatını sürdürebildiği biliniyor. Mesela soya fasulyesi, kanatlılar başta hayvanların protein ve vitamin takviyesinde kullanılan lizin hidroklorit ile kolinklorit, vitamin D ve domuz sosisi gibi. Bu durum ABD'de salgının bu kadar çok yayılmasını açıklıyor."

Tabii Dereköy tarafından ortaya atılan bu söylemlerin şu an için bir iddia niteliğinde olduğunu, gerçekliğinin kanıtlanamamış olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Bilim insanları şu an virüsün çıkış kaynağı olarak başta pangolin olmak üzere yarasa ve yılanları işaret ediyor.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Dereköy, Teknoloji
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