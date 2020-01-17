Türk Prysmian Kablo'dan Urfa'da çocukları mutlu eden proje

Bu yıl 3'üncü kez düzenlenen ve "Paylaşmak mutluluktur" mottosuyla yola çıkan projeye, Türk Prysmian Kablo çalışanları gönüllü olarak katıldı. Çocuklara kışlık kıyafetlerin yanı sıra, eğitimleri için kırtasiye malzemeleri, kitaplar ve çeşitli oyuncaklar da ulaştırıldı.

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında lideri Prysmian Group'un Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo, 2018 yılında başlattığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk - Gönüllülük projesi "Mutluluk Kumbarası"nı bu yıl da "Çocuklar üşümesin" temasıyla gerçekleştirdi. Çalışanların gönüllü olarak katıldığı proje kapsamında, Şanlıurfa Viranşehir 'de Çalıçak İlköğretim Okulu'nun 168 öğrencisine ihtiyaçları doğrultusunda mont, bot, kitap ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

"Sürdürülebilirlik vizyonumuz toplumumuza fayda sağlamak"

"Mutluluk Kumbarası" projesini "Paylaşmak mutluluktur" mottosuyla hayata geçirdiklerini ve artık gelenekselleştiğini söyleyen Türk Prysmian Kablo CEO'su Cinzia Farisè "Prysmian Group'un global vizyonu doğrultusunda sürdürülebilirlik en hassas noktalarımızdan biri. Toplumumuza, gönüllülük esasına dayanan kurumsal sosyal projelerimizle dokunarak, ihtiyaçları doğrultusunda fayda sağlamak şirket olarak öncelik verdiğimiz konuların başında geliyor. Firmamızın ''Türkiye'yi Yarınlara Bağlıyoruz'' misyonunu destekleyen bu değerli projeye gönlünden katkısını sunan tüm çalışma arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

"Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilere ulaşmayı hedefliyoruz"

Kurumsal değerlere önem veren ve bu değerler doğrultusunda birçok kurumsal sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdiklerini söyleyen Türk Prysmian İnsan Kaynakları Direktörü Aysun Kalmık ise "1964 yılından bu yana toplumumuza, ülkemize, çevreye ve eğitime katkımızı sunmak adına farklı sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilirlik tüm faaliyetlerimizin DNA'sında yer aldığı için, "Mutluluk Kumbarası" gönüllülük projemiz de bu yıl üçüncü yılını doldurdu. Bu proje bizim gelecek nesillere ve eğitime verdiğimiz önemin de bir göstergesi. Projemizi devam ettirerek, Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda okuyan ve farklı ihtiyaçları olan öğrencilere destek olmayı hedefliyoruz" dedi.