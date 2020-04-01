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Türk Prysmian Kablo Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda karar alındı

Prysmian Group'un Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo Mudanya'da Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

01.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:17
Türk Prysmian Kablo Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda karar alındı
Prysmian Group'un Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo Mudanya 'da Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Yeni Yönetim Kurulu'nun belirlendiği toplantıda, net dağıtılabilir dönem karının 6 milyon 669 bin 20 TL'sinin yatırımcılara temettü olarak dağıtılmasına karar verildi.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Türk Prysmian Kablo, Mudanya, Ekonomi
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