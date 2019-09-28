Türk Reasürans A.Ş. kuruldu! Reasürans nedir, ne demek?

Türk sigorta sektörünün büyümesine katkı sağlamak ve sigorta piyasasının reasürans faaliyetlerindeki kapasite ihtiyacını karşılamak amacı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türk Reasürans AŞ kurularak başına da Selva Eren getirildi. Peki, TDK'ya göre reasürans ne demek?

REASÜRANS NEDİR?

Sigorta edilmiş riskin, belli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta edilmesidir. Sigorta şirketleri, teminat verdikleri rizikolarda büyük hasarların aynı zamana gelme ihtimaline karşı, hasar ödemelerinde zorlanmamak için reasürans yani mükerrer sigorta yaptırır. Reasürans, sigorta şirketlerine, mali yönden mümkün olmayan riskleri, sigortalayabilme imkânı verir. Bir takım mali ölçüler esas alınarak, branş esasıyla tespit edilen saklama payları, sedan şirketin risk üzerindeki sorumluluk miktarını göstermekte, aşan kısımlar ise çeşitli reasürans anlaşmalarıyla, reasürans şirketlerine devredilmektedir. Reasürans işlemlerinde riski devreden şirkete sedan, devir alan şirkete reasürör denir.

TDK'YA GÖRE REASÜRANS NE DEMEK?

Reasürans; bir sigorta ortaklığının sigorta ettiği paranın bir bölümünü, olabilecek zarara karşı, başka bir ortaklığa yeniden sigorta ettirmesi işidir.

REASÜRANS NEDEN GEREKLİDİR?

Türkiye'de yeni yeni oluşturulan Reasürans'ın neden gerekli olduğu merak ediliyor. Reasüransa duyulan gereksinimin nedenleri:

Rizikonun yayılması,

Sigortacının iş kabul kapasitesinin artması,

Sigortacının iş kabul esnekliğinin artması,

Sigorta şirketinin mali yapısının desteklenmesi,

Birikim fazlasının yol açabileceği doğal afet hasarlarının kontrolü,

Reasürörden sigortacıya teknik bilgi aktarımıdır.