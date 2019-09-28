Türk Reasürans AŞ genel müdürü Selva Eren kimdir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Reasürens AŞ kurulduğunu ve başına da genel müdür olarak Selva Eren'in atandığını duyuruldu. Ekonomi program dahilinde kurulan kurum sektörde heyecan uyandırdı. Reasürans nedir şeklinde aramalar ile genel müdür olarak atanan Selva Eren ismi araştırılmaya başlandı. İşte Selva Eren'in merak edilen kariyeri, eğitimi ve iş hayatı...

SELVA EREN KİMDİR?

Selva Eren, İstek Vakıf Okulları Semiha Şakir Özel Deneme Lisesinden mezun olduktan sonra 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden 2000 yılında mezun oldu. 2001 ve 2003 yılları arasında San Diego State Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. 2003 ve 2008 yılları arasında kariyerine ilk olarak Türkiye'de yerleşik olan tekstil firmalarının ürünlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde toptan ve perakende olmak üzere dört farklı eyalette pazarlama faaliyetini üstlenerek başladı. Ardından Tüm Kuzey Amerika'da Türkiye'nin önde gelen markalarının resmi distribütörlüğünü üstlendi. 2003 ve 2004 yılları arasında Amerika'da Los Angeles, American Express şirketlerinde hesap denetmeni olarak görev alarak kariyerine devam etti. 2009 yılında sigorta sektörüne giriş yaptı. 2017 senesinde Temiz Enerji Ajansı'nın kurucu ortağı oldu ve yönetim kurulu üyesi olarak atandı.

Selva Eren, Temiz Enerji Ajansı'na 2017'de kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak katıldı. 2009 yılından bu yana sigorta sektöründe olup, Rönesans Reasürans ve Sigorta Brokerlik A.Ş.'nin sahibi ve yönetim kurulu başkanıdır. Firma, Türkiye'nin önde gelen gruplarına ait enerji yatırımlarının, yurtdışından reasürans desteği sağlamak suretiyle, sigorta ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Aynı zamanda, tesislerin risk analizlerinin de yapılarak, gerekli iyileştirmelerin yerine getirilmesinde takipçi rolü de üstlenmektedir. 2003 – 2008 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'de yerleşik olan tekstil firmalarının ürünlerini toptan ve perakende olmak üzere dört farklı eyalette pazarlama faaliyetini yürüttü. Tüm Kuzey Amerika'da Türkiye'nin önde gelen markalarının resmi distribütörlüğünü üstlendi. 2003 – 2004 yıllarında ABD, Los Angeles, American Express şirketinde hesap denetmeni olarak görev yaptı.

Selva Eren, Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği Yönetim Kurulu üyesidir. San Diego State University – MBA (Pazarlama, Finans) İstanbul Üniversitesi – İktisat Fakültesi/ İktisat, İstanbul Üniversite mezunudur. Türkçe ve İngilizce biliyor.