Türk Ressamın Tablosu Sanat Galerisine Damga Vurdu

Daha önce yaptığı portre çalışmalarda kahramanlarının iç dünyasını yansıtmaya büyük özen gösteren ressamın, annesi intihar eden bir kız çocuğundan esinlenerek yaptığı portre sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

DEMİRCİ SANATSEVERLERİN YOĞUN İLGİSİ İLE KARŞILAŞTI

Dünya çapından sanatçıların toplandığı galeri de ressam meslektaşları tarafından da takdirle karşılandı.

Sanatın dünyada iyiliği ve güzelliği yaymak için bir ihtiyaç olduğunu belirten Demirci sanatseverlerin yoğun ilgisi karşında çok mutlu olduğunu belirtti.

ESERLERİ LONDRA VE BARSELONA'DA SERGİLENECEK

2019 yılında Londra ve Barselona'da da eserleri sergilenecek ressam en büyük hayalinin dünyada ve özellikle Türkiye'de sanat atölyelerinin daha çok insana ulaştığını görmek olduğunu söyledi.