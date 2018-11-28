Türk Robot Teknolojisine ABD'den Gururlandıran Ödül

Geliştirdiği robot teknolojileriyle başta Amerika, Çin ve Avrupa ülkelerine yüksek katma değerli teknolojik ürünler ihraç eden ülkemizin, bu alandaki öncü markası DOF Robotics, geleceğin teknolojilerinin tanıtıldığı, ABD'de gerçekleşen, CES Las Vegas 2018 fuarında Arttırılmış Sanal Gerçeklik (Virtual and Augmented Reality Products) kategorisinde İnovasyon Ödülü'nün (Innovation Awards) sahibi oldu.

Yüzde yüz yerli üretim ile Avrupa, Asya ve Amerika ülkelerine Türk teknolojisini satan DOF Robotics, "Innovation Awards" ödülünü alarak uluslararası arenadaki etkisini pekiştirdi. DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, Arttırılmış Sanal Gerçeklik kategorisinde aldıkları ödülün sadece DOF Robotics için değil Türk sanayisi için de çok kıymetli olduğunu vurguladı. İnovasyon Ödülü'nü almaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Mertcan; "Şirket olarak insan eliyle geliştirilen teknolojinin, insanı ihmal eden değil, insana değer veren yaklaşımlarla geliştirilmesi ve kullanılması gerektiğine inanıyoruz. Böyle bir platformda tüm paydaş ve kullanıcılarımızı son derece önemsediğimizi ve onların ihtiyaçlarına göre hareket ettiğimizi belirtmek isteriz.Ekip arkadaşlarımızla bu yola çıkarken ana amacımız; kullanıcılarımıza, yüksek güvenlikli, yüksek adrenalin ve kusursuz bir deneyim sunmaktı. Dolayısıyla bu ödül ne kadar doğru yolda olduğumuzun ve sektöre yön veren bir firma olduğumuzun kanıtı niteliğindedir" dedi.

Yüzde 100 Yerli Ar-Ge

Avrupa ülkeleri, ABD ve Çin gibi büyük ülkelerde yeterince tanındıklarının altını çizen Mertcan, 40'dan fazla ülkeye ürünlerini pazarlayarak dünya pazarındaki yerlerini aldıklarını söyledi. Dünyadaki teknoloji sektörünün en iyililerinden bir tanesi olduklarını da sözlerine ekleyen DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan; "Üretim ve ürün kalitesi açısından en iyisi olduğumuzu kanıtladık. Kullandığımız ürünlerin yalnızca küçük bir bölümünü yabancı tedarikçilerden temin ediyor ve yüzde 100 yerli Ar-Ge çalışmalarının sonucu çıktılarımızı ortaya koyuyor ve böylece katma değeri yüksek teknolojiyi Dünya'ya ihraç ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Şirket olarak en büyük yatırımlarını Ar-Ge'ye yaptıklarını söyleyen Mertcan, "Tüm dünya şirketlerinde verimlilik ekonomisi kuralları takip edilirken, DOF Robotics olarak biz o ilkeleri terk edip, bilgi ekonomisini kendimize prensip edindik ve bu kalıpları aşan bakış açısı ile yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Marvel Studios için Hero Experience Projesi'ni hayata geçirdik"

Dünyanın önde gelen şirketleri için üretim yaptıklarını söyleyen Mertcan, "2018 yılında Spiderman, Iron Man, Hulk ve Avengers gibi kahramanların yaratıcısı olan Marvel Studios ile Tayland'ın Bangkok şehrinde 144 kişi kapasiteli Dünya'nın en büyük Dome Ekran-Hareketli Sinema (Motion Theatre) projesi, Hero Experience Projesini, gerçekleştirdik" dedi.