Haberler » Güncel » Türk-Rus askerlerinin 3'üncü kara devriyesi tamamlandı

Türk-Rus askerlerinin 3'üncü kara devriyesi tamamlandı

Suriye'de güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türkiye ve Rusya askerleri ile Fırat'tın doğusunda gerçekleştirilen 3'üncü ortak kara devriyesi tamamlandı.

08.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:20 Türk-Rus askerlerinin 3'üncü kara devriyesi tamamlandı
Suriye'de güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türkiye ve Rusya askerleri ile Fırat'tın doğusunda gerçekleştirilen 3'üncü ortak kara devriyesi tamamlandı.
Şırnak'ın İdil ilçesi Alakamış köyü karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı ve Derik arasındaki Kahtaniye ile El Malikiye ilçeleri arasındaki Dayrunağa bölgesinde yaklaşık 4 saat süren Türk-Rus askerleri ortak kara devriyesi tamamlandı. Türk-Rus askerleri, Suriye'nin Kamışlı ve Derik arasındaki yaklaşık 4 saat süren devriyenin ardından geri döndü.
Devriyeyi gerçekleştiren konvoya insansız hava araçları da eşlik etti.
(İHA)

Suriye, Fırat, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:30   Başkan Kaya'ya 'Türkan Saylan' teşekkürü
14:35   Bu limonun kilosu bahçede 10, markette 45 lira
14:34   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendios ile bir araya geldi
14:34   Konya-uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı
14:34   10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
14:17   Son dakika: Erdoğan'dan Trump'la görüşmesine ilişkin açıklama: İyi hazırlık yapıyoruz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
13:56   Metropoll'den yeni anket: 'Erdoğan'ı beğeniyorum' diyenlerin oranı yüzde 54.4
13:31   Erdoğan'a yakın isim Metin Külünk, "Dikkat" deyip duyurdu: İran'dan büyük göç geliyor
13:16   Servis aracıyla Eylül'ün ölümüne neden olan şoför, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 14:35:42