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Türk-Rus askerlerinin 3'üncü kara devriyesi tamamlandı

Türk-Rus askerlerinin 3'üncü kara devriyesi tamamlandıŞIRNAK - Suriye'de güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türkiye ve Rusya askerleri ile Fırat'tın doğusunda gerçekleştirilen 3'üncü ortak kara devriyesi tamamlandı.

08.11.2019 22:37 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:38
Türk-Rus askerlerinin 3'üncü kara devriyesi tamamlandı
ŞIRNAK - 'de güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türkiye ve Rusya askerleri ile 'tın doğusunda gerçekleştirilen 3'üncü ortak kara devriyesi tamamlandı.
Şırnak'ın İdil ilçesi Alakamış köyü karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı ve Derik arasındaki Kahtaniye ile El Malikiye ilçeleri arasındaki Dayrunağa bölgesinde yaklaşık 4 saat süren Türk-Rus askerleri ortak kara devriyesi tamamlandı. Türk-Rus askerleri, Suriye'nin Kamışlı ve Derik arasındaki yaklaşık 4 saat süren devriyenin ardından geri döndü.
Devriyeyi gerçekleştiren konvoya insansız hava araçları da eşlik etti.
Türk-Rus askerlerinin 3'üncü kara devriyesi tamamlandı

Suriye, Fırat, Genel

Kaynak: İHA


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