Anadolu Ajansının (AA) ev sahipliğinde ve Rus haber ajansı TASS ile iş birliğiyle düzenlenen Türk-Rus Enerji Uzmanları Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Türkiye
ve Rusya
'dan enerji alanında öne çıkan uzmanların katılacağı toplantı, "Geleceğin Enerji Portföyünde Doğal Gaz" ve "Türkiye'nin Geleceğinde TürkAkım'ın Rolü" olmak üzere iki oturumdan oluşuyor.
İlk oturumun moderatörlüğünü TASS Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Maxim
Filimonov üstlenirken, ikinci oturumu ise AA Enerji Editör Yardımcısı Barış Sağlam
yönetecek.
Toplantıya Türkiye'den, Yıldırım Beyazıt
Üniversitesinden Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl
, Akdeniz
Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği Hidrokarbonlar Müdürü Dr. Sohbet Karbuz, Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü Başkanı Volkan Özdemir
ve Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan
katılıyor.
Rusya'dan ise toplantıya EastWest Enstitüsü Enerji Güvenliği Uzmanı Danila Bochkarev, Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Genel Müdürü Konstantin Simonov
, Moskova
Skolkovo İşletme Okulu Enerji Merkezi Gaz Bölümü Başkanı Dr. Roman Samsonov ve Moskova Ekonomi
Yüksek Okulu Enerji Enstitüsü Başkanı Dr. Vitaliy Yermakov katılıyor.
06 Aralık 2018 Perşembe 09:04