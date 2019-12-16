"TÜRK-RUS Sinema Sektörleri Paneli" ile profesyoneller bir araya geliyor

20-26 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenecek festivalin bu yılki odağında diğer sanat dallarında olduğu gibi sinema alanında sosyal hayatla iç içe, toplumsal gerçeklikleri yansıtmayı hedef bilmiş ve bu yolda ilerlemiş birçok oyuncuya ve yönetmene hayat veren Rusya var.

Festival bu yıl Rus sinemasını tüm yönleriyle temsil eden filmleri Rus Uzun Metraj Kurmaca, Rus Kısa Metraj, Ulusal Uzun Metraj, bölümleriyle İstanbullu sinemaseverlerin karşısına çıkarmanın heyecanını yaşarken, Rus ve Türk sineması arasında ortak yapım, dağıtım iş birliği olanakları yaratmak amacıyla sinema profesyonellerini Rus Yapımcılar Birliği'nden çok değerli isimlerle buluşturacak. İki ülkenin sinemacılarının Rus ve Türk Sinema Sektörlerinin güncel durumu hakkında konuya hâkim isimler vasıtasıyla bilgilerini güncellemeleri, ortak yapım, dağıtım ve iş birliği imkânları, gelecek vizyonları hakkında bilgi sahibi olmaları için 20 Aralık 2019 Cuma günü 14:00-16:00 saatleri arasında İstanbul Üniversitesi iş birliği ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Binası Doktora Salonunda Türk-Rus Sinema Sektörleri Paneli düzenlenecek.

Moderatörlüğünü TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yapımcı, Avukat Burhan Gün'ün üstlendiği Türk-Rus Sinema Sektörleri Paneli'ne Türkiye'den CJ Entertainment Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Aslan ile TRT1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz, Rusya'dan ise yapımcı Egor Odintsov, yapımcı ve oyuncu Tatyana Yakovenko, yapımcı Victor Glukhov ve yapımcı Vladimir Ignatiev konuşmacı olarak katılacak.