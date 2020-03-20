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Türk sağlık çalışanları adından övgüyle söz ettiriyor

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, Türkiye'nin sağlık çalışanlarının dünya üzerindeki en iyi beceriye sahip sağlık personelinden olduğunu bildirdi.

20.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:26
Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, Türkiye'nin sağlık çalışanlarının dünya üzerindeki en iyi beceriye sahip sağlık personelinden olduğunu bildirdi.
Sur, Sağlık Çalışanları Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirine, sağlık profesyoneli olmanın ayrıcalık ve onur olduğunu söyledi.
Uzun süre aynı başarıyla çalışmanın, çalışanların mutluluğundan geçtiğini belirten Sur, "Ülkemizdeki sağlık çalışanları dünya üzerinde en iyi beceriye sahip sağlık personellerinden. Ülkemiz bu açıdan tüm dünyadan övgü alıyor. Bunun kıymetini bilmemiz lazım." dedi.
21. yüzyılın sağlık profesyoneli olmanın çok daha fazla beceri gerektirdiğini vurgulayan Sur, "Bilgi sistemlerini, teknolojiyi sağlıkta çıkan yeni uygulamaları, maddeleri, yöntemleri bilip öğrenmek gerekiyor. Cihazları kullanabilir hale geleceksiniz ve bunu hizmet verdiğiniz kitlenin sağlığını daha iyi hale getirmek için kullanacaksınız. Bu çok zor bir iş. Sağlık personeli yetiştirmek kolay değil." diye konuştu. Türk sağlık çalışanları adından övgüyle söz ettiriyor

Kaynak: AA

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Türk sağlık çalışanları adından övgüyle söz ettiriyor
Etiketler : Sağlık

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