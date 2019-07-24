Haberler» Güncel» Haber

Türk Sağlık Sen Çanakkale Şubesinden Rektör Murat'a ziyaret

Türk Sağlık Sen Çanakkale Şube Başkanı Turan Çavdar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Öner, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı makamında ziyaret etti.

24.07.2019 16:24 Türk Sağlık Sen Çanakkale Şubesinden Rektör Murat'a ziyaret
Türk Sağlık Sen Çanakkale Şube Başkanı Turan Çavdar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Öner, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Murat, Başkan Turan Çavdar'a teşekkür etti. Çavdar da misafirperverliğinden ötürü Rektör Murat'a teşekkür ederek, kendisine çalışmalarında başarılar diledi. - ÇANAKKALE

Sedat Murat, Çanakkale, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Haberleri
17:54   Gebze'de temizlik işleri ekipleri her yerde
17:54   Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
17:54   Sakarya Koordinasyon Kurulu Toplantısı
17:54   THY'nin "rüya uçak" tanıtım videosu
17:54   DÜZCE 'AFET BÖLGESİ' İLAN EDİLDİ. Havadan drone görüntüleri ARŞİV
17:54   İSTANBUL- ÜNLÜ İŞLETMECİ GÜNAY TUNCEL HAYATINI KAYBETTİ
17:54   Haliç'te denize düşen kadını teknedekiler kurtardı