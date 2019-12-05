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Türk Sağlık-Sen'den döner sermaye basın açıklaması

Türk Sağlık-Sen Niğde Şube Başkanı Adnan Özer, hastanelerdeki döner sermaye sisteminin yeniden düzenlemesi gerektiğini söyledi.

05.12.2019 18:11 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:12
Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Adnan Özer, hastanelerdeki döner sermaye sisteminin yeniden düzenlemesi gerektiğini söyledi.
Özer, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde, sendika üyeleriyle birlikte basın açıklaması yaptı.
Bugün çalışanların sesini bir kez daha duyurmak ve döner sermaye taleplerini yüksek perdeden aktarmak için alanlara çıktıklarını belirten Özer, şunları kaydetti:
"Döner sermayede bu düzen böyle gitmez. Sistem baştan aşağı yeniden revize edilmelidir. Revize edilirken en temel alınacak husus, çalışanın sistemin merkezine yerleştirilmelidir. Adalet teslim edilmeli, hiçbir çalışan haksızlığa uğramamalıdır. Döner sermayeler yükseltilmelidir. Günümüz enflasyonu dikkate alınarak katsayılar yeniden belirlenmelidir. Taban ücretler arttırılmalıdır. Döner sermayelerimiz mutlaka emekliliğe yansıtılmalıdır. Emeklilikte sağlık çalışanlarını bekleyen sefalete bir son verilmelidir. Kabul edilebilir bir döner sermaye sistemi için gerekli yasal düzenlemeleri bir an önce yapınız. Sağlık çalışanları için artık sabır taşı çatlamıştır. Yönetmelik bir an önce değişmeli, bu sorun çözülmelidir."
Türk Sağlık-Sen'den döner sermaye basın açıklaması

Ömer Halisdemir, Sendika, Niğde, Güncel

Kaynak: AA


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