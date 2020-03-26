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Türk Sağlık-Sen'den sağlık çalışanlarına destek

Türk Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarının fedakarca görevlerinin başında olduğunu bildirdi.

26.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:00
Türk Sağlık-Sen'den sağlık çalışanlarına destek
Türk Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarının fedakarca görevlerinin başında olduğunu bildirdi.
Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının en kısa zamanda sona ermesi temennisinde bulundu.
Sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunun yüksek olması gerektiğini belirten Ünal, şunları kaydetti:
"Sağlık çalışanlarının ekonomik haklarında makul ve kapsayıcı bir iyileştirme yapılmalıdır. Ek ödemelerin 3 ay tavandan verilmesi olumlu olmakla birlikte süresi, sürekliliği ve kapsamı konusunda yeniden değerlendirme yapılmaya muhtaçtır. Kayseri genelinde görev yapan ve döner sermaye ek ödemesinden yararlanan yaklaşık 7 bin 700 çalışanın yaklaşık 1500'ü tavan döner sermaye ek ödemeden ya hiç para alamayacak ya da çok cüzi miktarda para alacak. Oysa ki sağlık hizmetleri ekip işidir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlık, teknik, idari ve yardımcı hizmetlerde görevli olan ile sürekli işçi kadrosunda her çalışan da fedakarca görevinin başındadır. Sağlık Bakanlığı personel eksikliğinin giderilmesi konusunda 32 bin olarak açıklanan yeni istihdamın bugünkü ilanla birlikte sadece 18 bininin sözleşmeli sağlık çalışanı olacağı görülmüştür.
İş yükü ve personel eksikliği göz önünde bulundurulduğunda 18 bin çok yetersizdir. En az 50 bin kişilik bir alım yapılması gereklidir."
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Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Güncel

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