Türk Sağlık Sen Döner Sermaye Taleb Etti

Türk Sağlık Sen Giresun
Şube Başkanı İbrahim Ekiz
, döner sermaye sistemi yeniden düzenlenmesini istediklerini bildirdi.
Ekiz, yaptığı yazılı açıklamada, performansa dayalı döner sermaye sisteminin artık içinden çıkılamaz bir hale geldiğini ve çalışana bir faydasının kalmadığını savundu.
Sağlık Bakanlığının konuya öncelik vermesini ve gerekli yasal hazırlığını bir an önce tamamlamasını arzu ettiklerini aktaran Ekiz, şunları ifade etti:
"Şunu hiç kimse unutmasın, sağlık çalışanlarının döner sermaye ile ilgili talepleri lütuf değil haktır. Ekstra istek değil olması gerekendir. Türk Sağlık Sen olarak buradan Sağlık Bakanlığına sesleniyoruz. Çalışanın döner sermayesini yok etmek yerine adaletin sağlandığı ve emekliliğe yansıtıldığı bir düzeni sağlayın. Döner sermayeler bir sorunun değil, çalışan için ekonomik bir iyileştirmenin adı olsun."
İbrahim Ekiz,Giresun
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:11