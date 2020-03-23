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Türk Sağlık-Sen, Düzce'de doktora yapılan saldırıyı kınadı (2)

DOKTORU DARP EDEN KİŞİ TUTUKLANDI Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Okan Kayar'ın yakasına yapışarak, gözüne yumruk atan Samet Aksoy emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

23.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:21
Türk Sağlık-Sen, Düzce'de doktora yapılan saldırıyı kınadı (2)

DOKTORU DARP EDEN KİŞİ TUTUKLANDI

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Okan Kayar'ın yakasına yapışarak, gözüne yumruk atan Samet Aksoy emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, Samet Aksoy'u 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkeme, Samet Aksoy'un tutuklanmasına karar verdi. Samet Aksoy'un adliyenin önünde toplanan yakınları gazetecilere tepki gösterdi. Samet Aksoy cezaevine götürüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Samet Aksoy, Düzce, Güncel

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