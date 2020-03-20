Türk Sağlık-Sen Kayseri Şubesi'nden sağlık çalışanlarına destek açıklaması

Türk Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, alkışlı desteğin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına moral verdiğini bildirdi.Ünal, yazılı açıklamasında, sağlık çalışanlarına alkışla moral verilmesinin güzel bir davranış olduğunu belirtti.Tüm sağlık personelinin Türk milletine hizmet etmek için görevinin başında olduğunu anlatan Ünal, şunları kaydetti:"Türk milleti fedakar sağlık çalışanlarına alkışla moral vermiştir. Sağlık çalışanları adına milletimize teşekkür ediyorum. Türkiye'nin sağlığını daha da güçlendirmek için 50 bin sağlık çalışanı ataması bir an önce yapılmalıdır. Bu konuda gerekli ilan ve atama işlemleri süratle gerçekleştirilmelidir. Sağlık çalışanlarının hem performans sisteminden kaynaklı mağduriyet yaşamamaları hem motivasyonlarına katkı olması için performanslar tavandan ödenmeli, mali ve özlük haklarında iyileştirme yapılmalı. Başka ülkelerde mali haklarda düzenlemeler yapıldığını hatırlatmak isteriz. Sağlık çalışanlarının morale ihtiyacı olduğu kadar mağduriyetlerinin giderilmesine de ihtiyaçları vardır. Devletimiz, yöneticilerimiz bu konuda da hassasiyet göstermeli ve sağlık çalışanları için sevindirici kararlar almalı."

Kaynak: AA