Ege Denizi'nde Mahsur Kalan 40 Göçmen için Kurtarma Operasyonu Başlatıldı

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan 40 civarındaki düzensiz göçmeni kurtarmak için operasyon başlattı.

İHBAR GELDİ

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Alo 158 ihbar hattını arayan bir düzensiz göçmen, bir adada 40 civarında kişiyle grup halinde mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi.

2 HELİKOPTER VE BİR BOTLA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Konum sorgulaması sonucu ihbar mevkisinin, Kuzey Ege'de, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Yumurtalık Ada olduğunu tespit eden Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 helikopter ve bir botla arama kurtarma faaliyeti başlattı.

10 KİŞİ KURTARILDI

Mahsur kalan göçmenlerden aralarından kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi kurtarıldı.