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Türk Sanat Müziği Konseri ilgi gördü

Malatya İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen Türk Sanat Müziği Konseri ilgi gördü.

13.12.2019 11:19 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:24Türk Sanat Müziği Konseri ilgi gördü
Malatya İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen Türk Sanat Müziği Konseri ilgi gördü.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Türk Sanat Müziği Konserin Şefliğini Öğr. Gör. Mehmet Zeki Giray yaptı. Konserde, Arş. Gör. Orçun Akgün ve Emine Aslan Duman sahne aldı.

Konsere, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Erdem, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Sağlık Kültür ve Dairesi Başkanı Ömer Çelik, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

İki bölüm şeklinde gerçekleştirilen konserin ilk bölümünde ikili tarafından içinde "Biraz Kül Biraz Duman", "Kaderimde Hep Güzeli Aradım", "Gül Yüzünde Güller Solsa", "Ne Olursun Güzelim Sevsen Beni" isimli eserlerin de bulunduğu toplam 13 eser seslendirildi.

Konserin ikinci bölümünde seslendirilen ve içlerinde "Ayrılık Ümitlerin Ötesinde", "Göz Yaşımda Saklısın", "Aynı Çatı Altında" ve "Adalardan Bir Yar Gelir" gibi eserlerin de bulunduğu toplamda 11 eser dinleyiciler tarafından alkış aldı.

Emine Aslan Duman, Orçun Akgün ve orkestra ekibine, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Erdem ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz tarafından çiçek takdim edildi. - MALATYA

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Malatya İnönü Üniversitesi, Emine Aslan, Güncel

Kaynak: İHA

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