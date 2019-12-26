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Türk Sanat Müziği korosu büyüledi

Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Gökdere Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Yeni Yıl Konseri' ile müzik severlerle buluştu.

26.12.2019 13:53 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:56 Türk Sanat Müziği korosu büyüledi

Şef Rüştü Şentürk yönetiminde gerçekleştirilen konsere Bursalılar büyük ilgi gösterdi. Hem koro, hem de solo olarak segah makamında eserlerin seslendirildiği konserde vatandaşlar şarkılara eşlik ederek gönüllerince eğlendi. Yaklaşık iki saat süren konserde koro üyeleri, yeni yıla özel hazırladıkları repertuvarla katılımcılara renkli bir program sundu. Konser sonunda Şef Rüştü Şentürk ve Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu üyeleri müzikseverler tarafından uzun süre alkış yağmuruna tutuldu.

Konser sonunda vatandaşların yeni yılını kutlayan Şef Rüştü Şentürk, "Her yıl olduğu gibi 2020 yılı da Osmangazi için dolu dolu geçecek. Türk Sanat Müziği Korosu olarak belirli dönemlerde dinleyicilerimizle buluşarak, onlara müzik ziyafeti sunacağız. Yeni yılın ilçemize, şehrimize, ülkemize ve tüm dünyaya barış, bereket, huzur getirmesini temenni ediyorum" dedi.


Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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