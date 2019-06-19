Türk Sanat Müziği Korosu'ndan Terme'de konser

Terme
Birlik ve Dayanışma Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, Terme'de konser verdi.
Terme Belediyesi iş birliğiyle Belediye Kültür Merkezi'nde konser düzenlendi.
Şefliğini Vehbi Tezcan
'ın yaptığı konserde Türk sanat musikisi eserleri icra edildi.
Konserin sonunda ilçe protokolü, koro üyeleriyle birlikte şarkı söyledi, ardından Belediye Başkan Vekili Kaşif Aksoy, Tezcan'a çiçek sundu.
Konsere Kaymakam Mehmet Parlak
, AK Parti
İlçe Başkanı İbrahim Ar, MHP
İlçe Başkanı Hüseyin Yüksel
ile davetliler katıldı.