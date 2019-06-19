19.06.2019 16:53
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Türk Sanat Müziği Korosu'ndan Terme'de konser

Türk Sanat Müziği Korosu

Terme Birlik ve Dayanışma Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, Terme'de konser verdi.

Terme Birlik ve Dayanışma Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, Terme'de konser verdi.
Terme Belediyesi iş birliğiyle Belediye Kültür Merkezi'nde konser düzenlendi.
Şefliğini Vehbi Tezcan'ın yaptığı konserde Türk sanat musikisi eserleri icra edildi.
Konserin sonunda ilçe protokolü, koro üyeleriyle birlikte şarkı söyledi, ardından Belediye Başkan Vekili Kaşif Aksoy, Tezcan'a çiçek sundu.
Konsere Kaymakam Mehmet Parlak, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Ar, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Yüksel ile davetliler katıldı.
Kaynak: AA
Terme, Güncel

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