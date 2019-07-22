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Türk Sanat Müziği'nin eserleri Bilecik'te seslendirildi

Bilecik Belediyesi katkılarıyla düzenlenen 'Güzel Geceler' etkinliği kapsamında sahne alan TRT Ses Sanatçısı Ayfer Er, Türk Sanat Müziğinden birçok güzel eseri Bilecikliler için seslendirdi.

22.07.2019 12:46 Türk Sanat Müziği
Bilecik Belediyesi katkılarıyla düzenlenen 'Güzel Geceler' etkinliği kapsamında sahne alan TRT Ses Sanatçısı Ayfer Er, Türk Sanat Müziğinden birçok güzel eseri Bilecikliler için seslendirdi.

Pelitözü Gölpark Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, sanatçı ve ekibine çiçek takdim etti. Bileciklilerin her hizmetin en iyisine layık olduğunu kaydeden Başkan Semih Şahin, fiziki hizmetler ile birlikte kültür sanat anlamında da kente güzel hizmetler sunacaklarını kaydetti.

"Bilecik'in güzellikleriyle marka bir kent olacağına inanıyorum"

Bileciklilerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Sanatçı Ayfer Er, kendisini Bileciklilerle buluşturduğu için Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin'e teşekkür etti. Bilecik'in her yönüyle güzel bir şehir olduğunu kaydeden Er, Belediye Başkanı Şahin'in çalışmalarıyla Bilecik'in marka bir şehir olacağını söyledi.

Konserin sonunda Sanatçı Ayfer Er'e türküsünde eşlik eden Serpil Şahin, izleyenlerden büyük alkış aldı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Ayfer Er, Bilecik, Yaşam

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