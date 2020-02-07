Türk Sanat Müziği tutkunlarını 21 Mart'ta dev bir konser bekliyor

Önceki gün dev konserin fotoğraf çekimleri için bir araya gelen Ersoy ve Sezen: "Bostancı Gösteri Merkezi'nde birlikte inanılmaz bir repertuvar izleyicilerimizi, dinleyicilerimizi bekliyor. Muhteşem bir gece olacak. En dinamik, en güzel, en ruha dokunan şarkılar seçtik. 7'den 77'ye herkesi bekliyoruz" derken, Muazzez Ersoy: "Sevgili Gökhan zaten ayaklı repertuvar, ben dersen çocukluğumdan beri müziğe tutkulu aşkla bağlıyım, bende de yok yok! Muhteşem bir repertuvarla izleyicilerimizin karşısında olacağız" dedi.

TÜRKSANAT MÜZİĞİ BİZİMLE YENİDEN CANLANACAK!

Basın mensuplarının "Şimdi rap müziği gündemde, popçular arasında da dayanışma var, Türk Sanat Müziği'nde bu neden yok?" sorusuna Muazzez Ersoy ve Gökhan Sezen iddialı bir yanıt verdiler. Muazzez Ersoy:

"Türk müziği uzun süredir durgun döneme girdi. Kültürü, tarihi, alt yapısı olan bir müzik türü. Kesinlikle bitmez! Belki bir nefes bir duraklama oldu, ama şimdi Allah'ın izniyle bizimle Türk Müziği inanılmaz derecede canlanacak" dedi.

Gökhan Sezen ise: "Tabii bu işin vitrini de çok önemli. Onu sunan insanlar da çok önemli! Böyle genç dinamik, bizim gibi!" dedi.

SAHNEDE İLK BULUŞMA OLACAK

Gökhan Sezen: "Yıllar önce Nostajli serileri vardı Muazzez Hanım'ın... Ben de o yıllarda konservatuarın son sınıfındaydım. Bostancı Gösteri Merkezi'nde Muazzez Hanım'ın vokalindeydim. Şimdi ne kadar güzel ki, onunla aynı sahnedeyim. Bin şükür" dedi.