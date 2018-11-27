Çoğu yurt dışında yaşayan Türk ressam ve heykel sanatçılarının eserleri, önemli sanat merkezlerinden biri olan Londra
'da, Lifetime Learning Charity (Hayat Boyu Ögˆrenme Vakfı) yararına düzenlenecek bir sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak. İstanbul
Meets London Karma Türk Ressamları adıyla üçüncü kez düzenlenen ve Türk sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapacak olar serginin kapıları yarın Londra'da açılıyor. İngiltere
'de yaşayan moda ve sanat danıs¸manı Zeynep Ober'in organizatörlüğü, Lifetime Learning Charity'in (Hayat Boyu Ögˆrenme Vakfı) is¸ birligˆiyle gerçekles¸tirilecek etkinlik, vakfın merkezi olan Canary Wharf'de, özel bir açılış davetiyle açılacak.
Açılış konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti
Büyükelçisi Ümit Yalçın'ın yapacağı sergiye, Türkiye Cumhuriyeti Bas¸konsolosu Çınar
Ergin, KKTC
Büyükelçisi Oya Tuncalı ve KKTC Konsolosu Ülkü Alemdar ile bir çok ülke temsilcisinin katılması bekleniyor. Sergiye ayrıca belediye bas¸kanları, meclis üyeleri, çes¸itli sivil toplum kurulus¸larının bas¸kanları, is¸ insanları ve koleksiyonerler de katılım sağlayacak. Turgut Özal
'ın yeğeninin eserleri de sergide
Küratörlük destegˆini sanat danıs¸manı Gülce I·lken'in vereceği sergide, merhum Cumhurbaşkanı
Turgut Özal'ın heykel sanatçısı olan yeğeni Elif Özal Danışman
ile birlikte, Türk sanatçılar Ays¸e Özlem Yüksel, Belgin S¸ahin, Elif Özal Danıs¸man, Nazan Kus¸çu, Nerkiz Akçura, Saba Çagˆlar Güneyli, Seher Eyri Genç
ve Zehra Efe'nin karma eserleri görücüye çıkacak.
Flüt sanatçısı Koza
Ünal ve kanun sanatçısı Naci Göçen'in müzik sunumu yapacağı, sadekar sanatçısı Gülden Belen
'a ait Selçuklu
tasarımlarının da sergileneceği etkinlikte, eser satıs¸larından elde edilecek gelir, Life Time Learning Charity'e bagˆıs¸lanacak.
Serginin bas¸ organizatörü Zeynep Ober yaptıgˆı açıklamada, bu önemli sanat etkinligˆini üçüncü kez gerçekles¸tirmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Türk resim ve heykel sanatını, sanatçısını dünyanın en önemli sanat merkezlerinden biri olan Londra'da tanıtmanın heyecanı ve gururu içindeyiz. Sergi yarınki açılıs¸ından sonra 5 Aralık
2018 tarihine kadar halka açık olarak tüm sanat- severler tarafından ziyaret edilebilecek." dedi.
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