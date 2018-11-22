Türk Sanayisinin Acı Kaybı

İşçilikten mühendisliğe ve iş insanlığına uzanan emek ve vizyon dolu yolculuğun simgesi olan Bozkurt'un vefatı, iş dünyasını, çalışanlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Ankara Siteler'de küçük bir atölyede temelleri atılan HİDROMEK'i, uluslararası bir marka haline getiren Hasan Basri Bozkurt, eşine ve işine olan sevgisini şu sözlerle anlatmıştı: "Hayatta iki büyük aşkım var, biri eşim, biri işim. Başarımızın altında azimli olmak, azimle ve severek çalışmak yatıyor. Eğitim ve üretim bu ülkenin ilacı, kurtuluş reçetesi. Eğitime, üretime yatırım! İnsana, teknolojiye ve AR-GE'ye yatırım! İşini aşk ve tutkuyla yapan çalışana yatırım! Türkiye'ye ve geleceğine yatırım!"

Türk sanayisinin gelişiminde büyük emek sahibi olan Bozkurt, yarın Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak (Diyanet İşleri Başkanlığı Camisi) Cuma namazına müteakip Karşıyaka Kabristanında defnedilecek.