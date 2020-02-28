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Türk savaş uçakları, hava sahası engelini uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlarla aştı

Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerimizin şehit olduğu hain saldırının ardından TSK, Esed rejimi hedeflerine bomba yağdırdı. SİHA'lar İdlib kırsalında, Türk savaş uçakları ise, İdlib hava sahasına girmeden, uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlarla rejim hedeflerini vurdu.

28.02.2020 21:46 | Son Güncelleme: 28.02.2020 22:48

Rusya destekli Esed rejiminin 'de havadan ve karadan yaptığı saldırılar sonucu 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı.

SALDIRININ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Milliyet'in haberine göre, Türkiye'yi yasa boğan saldırının ayrıntıları ortaya çıktı. Rejim, önce İdlib'in güneyindeki Baylun köyünde bulunan askerlerimize hava saldırısı düzenledi. Ardından aynı bölgede askerlerimizin mevzilendiği bina, savaş uçaklarınca vuruldu, askerler enkaz altında kaldı. Rejim, şehit ve yaralıları tahliye etmeye giden, içinde amubulansların da yer aldığı askeri konvoyu bile hedef aldı. Yoğun bombardıman nedeniyle, bölgedeki yaralı ve şehitler saldırıdan saatler sonra Türkiye'ye getirilebildi.

"UYARI YAPILMASINA RAĞMEN SALDIRI DEVAM ETMİŞTİR"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi saldırının ardından gün ışımadan Suriye sınırına gitti, rejim hedeflerine yönelik operasyonu Hatay'dan sevk ve idare etti. Akar, saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200'den fazla rejim hedefinin ağır şekilde ateş altına alındığını belirtti. 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, 3 mühimmat deposu, 1 karargâh binası ve 329 rejim askerinin etkisiz hale getirildi. Akar, birliklerin konumunun Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen saldırının gerçekleştiğinin altını çizerken "İlk atışı müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir" vurgusunu yaptı.

NOKTA ATIŞI YAPILDI

Saldırıyla birlikte TSK'nın İdlib ve Halep kırsalındaki birlikleri, rejim mevzilerini misliyle yoğun bombaladı. Karadan Fırtına obüsleri, çok namlulu roketatar ve topçu atışlarıyla; havadan SİHA ve savaş uçakları hassas güdümlü füzelerle nokta atışı yaptı.

HAVA SAHASI ENGELİ UZUN MENZİLLİ MÜHİMMATLARLA AŞILDI

Edinilen bilgiye göre, İHA'lar İdlib hava sahasında işaretleme yaptı ve koordinatları SİHA ile sınırda havada bekleyen F-16'lara bildirdi. SİHA'lar İdlib kırsalında, Türk savaş uçakları ise, İdlib hava sahasına girmeden, uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlarla rejim hedeflerini vurdu. Rejim hedeflerinin vurulma anları insansız hava araçlarıyla görüntülendi. Yetkililerin medya ile de paylaştığı görüntülerde, rejime ait zırhlı araç konvoylarının, hareketli unsurların, karargâh ve cephanelik olarak kullanılan merkezlerin vurulma anları yer aldı.

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Türk savaş uçakları, hava sahası engelini uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlarla aştı

İdlib, TSK, Güncel


28.02.2020 22:57:24